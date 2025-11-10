inter, Bonny pensa al derby: "Partita importante, come le altre"

di Francesco Finulli

L'Inter ha vinto 2-0 il posticipo dell'undicesima giornata di Serie A, sconfiggendo la Lazio e contestualmente guadagnandosi la vetta della classifica a 24 punti in compagnia della Roma. Ora c'è la sosta per le Nazionali e successivamente, al rientro in occasione del 12° turno di campionato, i nerazzurri incroceranno il loro percorso con il Milan in occasione del primo derby stagionale. Nel post gara, il centravanti interista Ange-Yoan Bonny ha risposto alle domande sulla sfida contro i rossoneri parlando ai microfoni di DAZN.

Cominci a conoscere gli esterni...

"Quando vedo Dimash andare di là, so che devo essere pronto in area. Nei cross è il top".

Alla ripresa il tuo primo derby: come ti hanno descritto questa partita?

"Il derby è una partita importante, come le altre. Giochiamo ogni partita con la stessa voglia".