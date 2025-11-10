inter, Bonny pensa al derby: "Partita importante, come le altre"
L'Inter ha vinto 2-0 il posticipo dell'undicesima giornata di Serie A, sconfiggendo la Lazio e contestualmente guadagnandosi la vetta della classifica a 24 punti in compagnia della Roma. Ora c'è la sosta per le Nazionali e successivamente, al rientro in occasione del 12° turno di campionato, i nerazzurri incroceranno il loro percorso con il Milan in occasione del primo derby stagionale. Nel post gara, il centravanti interista Ange-Yoan Bonny ha risposto alle domande sulla sfida contro i rossoneri parlando ai microfoni di DAZN.
Cominci a conoscere gli esterni...
"Quando vedo Dimash andare di là, so che devo essere pronto in area. Nei cross è il top".
Alla ripresa il tuo primo derby: come ti hanno descritto questa partita?
"Il derby è una partita importante, come le altre. Giochiamo ogni partita con la stessa voglia".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan