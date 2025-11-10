L'Atalanta comunica: "Ivan Juric sollevato dall'incarico di allenatore della Prima Squadra"

Era nell'aria da ieri sera, dopo che l'Atalanta era stata sconfitta per 3-0 in casa dal Sassuolo nel lunch match domenicale, ed è divenuto ufficiale nella giornata di oggi, il primo giorno della sosta per le Nazionali: Ivan Juric non è più l'allenatore dell'Atalanta. Come era successo il 10 novembre di un anno fa, l'allenatore croato viene esonerato: quella volta era capitato alla guida della Roma. L'ex Toro ed Hellas paga i 13 punti in 11 gare, frutto di due sole vittorie, sette pareggi e due sconfitte.

Il comunicato ufficiale dell'Atalanta con cui viene comunicato l'esonero del tecnico Ivan Juric e del suo staff al completo: "Atalanta BC comunica che Ivan Jurić è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra assieme ai suoi più stretti collaboratori, vale a dire Matteo Paro, Miguel Veloso, Paolo Barbero, Stjepan Ostojić e Michele Orecchio. Atalanta BC ringrazia Ivan Jurić e il suo staff per l’impegno profuso, augurando loro il meglio per il futuro".