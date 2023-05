Inter, Inzaghi a Sky: "Da domani ci renderemo conto di quello che abbiamo fatto"

MilanNews.it

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, parla così a Sky Sport dopo la vittoria nella semifinale di ritorno di Champions League contro il Milan: "Da domani probabilmente ci renderemo conto di quello che abbiamo fatto, è stato un percorso lungo e difficile contro grandissime squadre. Questi ragazzi ci hanno creduto dal primo giorno, abbiamo avuto semifinale di Coppa Italia e un campionato da raddrizzare in questo periodo, oltre a infortuni che siamo riusciti a limitare. Domani ho dato il giorno libero, era dal 1° aprile che non succedeva. Da giovedì ci renderemo meglio conto...".

Cosa rappresenta per lei la prima finale di Champions?

"Una grandissima soddisfazione. Un traguardo voluto e ottenuto con grande sacrificio, ci credevo dal giorno del sorteggio pur sapendo che era difficile. Il tempo ci farà godere ancora di più".

Potete vincere?

"Normale, adesso siamo lì e faremo del nostro meglio. Domani sera vedremo l'altra semifinale, chi vincerà troverà l'Inter a giocarsela".

Quanti complimenti per lei.

"In quattro mesi abbiamo vinto quattro derby. Sappiamo quanto ci era costato lo Scudetto perso l'anno scorso anche con due trofei vinti. I ragazzi sono stati perfetti, concentrazione e impegno folli come avevo chiesto, coprendo ogni centimetro del campo. Ora giusto godersi una serata così".