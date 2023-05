Inter, Lautaro a Sky: "La serata di oggi rimarrà per tutta la vita"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

L'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez ha parlato a Sky Sport nel post partita di Inter-Milan.

Che valore ha questa serata?

"La serata di oggi rimarrà per tutta la vita per me, per i compagni e per i tifosi. C'è tanta storia lì dentro e l'abbiamo affrontata nel modo giusto. Andiamo avanti e siamo troppo felici".

Nell'ultimo mese sei stato la guida di questa squadra.

"Portare la fascia è speciale. Cerco di dare il massimo, sia in campo che fuori. Quest'anno sono cresciuto tanto, penso tantissimo prima di afre le cose e ho una famiglia dietro che è sempre lì. I compagni mi fanno crescere ogni giorno e da Messi al Mondiale ho imparato tantissimo".

Cosa hai detto a Inzaghi?

"Gli ho detto che Mkhitaryan aveva un problema importante, ha provato a rientrare ma non riusciva a stare in piedi".

Sei determinante con le tue prestazioni: senti questa responsabilità?

"Soffro quando non ho prestazioni come voglio io. In questa stagione non mi sono fermato, pur con un una caviglia distrutta. Ora sto bene e mentre giocavo il Mondiale ho sofferto tanto per stare vicino ai compagni. Non sono riuscito a dare il massimo, ma poi mi sono riposato e ora sono in gran forma a livello fisico e mentale. Felicità assoluta e ringraziamento ai compagni".

Diego Milito l'ha fatto tanti anni fa e tu puoi continuare a farlo.

"Siamo arrivati a questo punto e dobbiamo dare il massimo e dobbiamo andare a Istanbul e alzare la coppa. Abbiamo battuto gli eterni rivali e questo rimarrà nella storia. Prima abbiamo la finale di Coppa Italia: il club si merita queste serate".