Juve, allenamento mattutino: Thuram in gruppo, Vlahovic in dubbio e Yildiz differenziato

Juve, allenamento mattutino: Thuram in gruppo, Vlahovic in dubbio e Yildiz differenziato MilanNews.it
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Oggi alle 15:20L'Avversario
di Andrea La Manna

Come riporta TMW, questa mattina la Juve di Luciano Spalletti è scesa in campo alla Continassa per una seduta in vista del big match di domenica sera contro il Milan di Allegri. Nella giornata di oggi Adzic, Thuram, Holm e Perin si sono allenati con il resto del gruppo e sono dunque a disposizione dell'allenatore per la sfida di San Siro.

Per quanto riguarda Vlahovic, il serbo ha lavorato parzialmente in gruppo e rimane in dubbio, con l'obiettivo di averlo almeno in panchina per provarlo a sfruttare a gara in corso. Seduta differenziata per Kenan Yildiz: il turco non verrà in alcun modo rischiato contro il Diavolo, in modo da non peggiorare le sue condizioni fisiche.