Juventus, tutti i numeri e statistiche dei bianconeri in Serie A contro il Milan

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Dopo la vittoria di Verona, il Milan di Massimiliano Allegri vuole proseguire la propria marcia verso l'obiettivo Champions, oggi sempre più vicino. Il prossimo ostacolo si chiama Juventus, con i ragazzi di mister Spalletti reduci da un periodo di forma positivo, con l'ultima vittoria casalinga sul Bologna. Domenica sera a San Siro servirà una prestazione da vero Milan.

NUMERI E DATI PRE PARTITA

La Juventus non ha subito alcun gol nelle ultime cinque sfide contro il Milan in Serie A (2V, 3N): già striscia record per i bianconeri nel massimo campionato contro i rossoneri; l'ultimo gol del Diavolo ai piemontesi nella competizione è stato quello di Olivier Giroud, al 40° della partita del 28 maggio 2023. Solo una volta nella propria storia il Milan è rimasto a secco di gare per più match di fila contro una singola avversaria nel massimo campionato: tra dicembre 1935 e marzo 1938 contro la Triestina (sei in quel caso). Inoltre, solo l'Inter (35) ha ottenuto più successi in casa del Milan rispetto alla Juventus (25) nella storia della Serie A a girone unico. In aggiunta, bianconeri (107) e nerazzurri (124) sono le sole due squadre ad aver realizzato almeno 100 gol in casa dei rossoneri nella competizione.

Questo il programma completo della 34esima giornata di Serie A.

VENERDÌ 24 APRILE 2026

Napoli-Cremonese 20.45

SABATO 25 APRILE 2026

Parma-Pisa 15.00

Bologna-Roma 18.00

Verona-Lecce 20.45

DOMENICA 26 APRILE 2026

Fiorentina-Sassuolo 12.30

Genoa-Como 15.00

Torino-Inter 18.00

Milan-Juventus 20.45 DAZN

LUNEDÌ 27 APRILE 2026

Cagliari-Atalanta 18.30

Lazio-Udinese 20.45