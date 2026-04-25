Juventus, Yldiz e Vlahovic lavorano in gruppo. Il serbo a disposizione per la gara di San Siro

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Ultimi preparativi in vista di Milan-Juventus di domani, con i bianconeri che anche oggi si sono allenati alla Continassa. Kenan Yldiz e Dusan Vlahovic si sono allenati in gruppo, con il serbo che ha recuperato per la partita di domani sera a San Siro.

Sul talento turco oggi Allegri ha parlato così in conferenza stampa: "Ha qualità importanti. Non è che io l'ho lanciato... In quel momento lì la Juve ha lavorato bene dall'attività di base alla seconda squadra, dove sono stati portati in prima squadra giocatori di valore. Tutto sta nel lavoro di chi sta al di sotto della prima squadra. Penso che Yldiz possa comunque fare ancora molto meglio".