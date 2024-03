La Fiorentina torna in campo. Presente Commisso: discorsi di Italiano e Biraghi alla squadra

Gli ultimi giorni sono stati difficilissimi per la Fiorentina. La squadra viola, a soli sei anni di distanza dalla tragedia di Davide Astori, ha dovuto subire un'altra situazione drammatica. Domenica pomeriggio, a poche ore dalla partita a Bergamo contro l'Atalanta, il direttore generale del club e braccio destro di Rocco Commisso, Joe Barone, ha accusato un malore che fin da subito è apparso grave. Barone, che in questi anni si era speso molto per la Fiorentina anche tra le polemiche ma sempre mettendoci la faccia, è morto nella giornata di martedì all'Ospedale San Raffaele di Milano.

Ieri la camera ardente al Viola Park in cui si sono avvicendate migliaia di persone, tra cui anche i componenti della squadra non impegnati con le nazionali, capitanati dallo stesso Commisso e dal mister Vincenzo Italiano. Oggi la Fiorentina prova a ripartire con il calcio giocato. La squadra dopo questa pausa forzata e non prevista, oggi è tornata ad allenarsi al Viola Park e inizia così, senza i nazionali, l'avvicinamento alla prossima sfida di campionato contro il Milan, in programma al Franchi il sabato di Pasqua. Prima dell'allenamento, come mostrato in un video della società, la squadra ha osservato un minuto di silenzio in cerchio e tenendosi per mano. Poi spazio ai discorsi di mister Italiano e del capitano Biraghi. Al Viola Park era presente anche Rocco Commisso.