La probabile formazione del Bayer Leverkusen: Alonso si affida ai titolarissimi

Il Milan torna in campo in Champions League. I rossoneri domani sera sfideranno il Bayer Leverkusen, campione di Germania in carica, nella seconda giornata del girone unico della massima competizione europea: la gara è in programma alle ore 21 e si disputerà alla Bay Arena. I tedeschi sono reduci da una vittoria per 4-0 in Olanda contro il Feyenoord in Europa, mentre nell'ultima di campionato hanno pareggiato per 1-1 all'Allianz Arena contro il Bayern Monaco, rivale numero uno per il titolo.

Di seguito si riporta la probabile formazione di Xabi Alonso per il Bayer Leverkusen:

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1)

Hradecky

Tapsoba, Tah, Hincapié

Frimpong, Xhaka, Andrich, Grimaldo

Terrier, Wirtz

Boniface

All. Xabi Alonso