La probabile formazione dello Slavia Praga: due dubbi per Trpisovski

vedi letture

Si sono da poco concluse le conferenze stampa dell'allenatore dello Slavia Praga, Jindrich Trpisovski, e del difensore ceco David Zima, ex Torino (LEGGI QUI e QUI). Domani sera a San Siro, alle ore 21, si disputerà l'ottavo di finale di andata di Europa League tra la squadra capitolina della Repubblica Ceca e il Milan. Secondo quanto raccolto dall'inviato di MilanNews.it a San Siro il tecnico dello Slavia deve sciogliere ancora due ballottaggi per il suo undici titolare: uno tra Ogbu e Holes per il ruolo di difensore centrale e uno tra van Buren e Chytil per il ruolo di centravanti. Ad ogni modo il Trpisovski è noto per essere molto imprevedibile e potrebbe cambiare idea anche all'ultimo.

Questo l'undici probabile dello Slavia Praga domani sera a San Siro:

SLAVIA PRAGA (3-4-2-1):

Stanek

Vlcek, Ogbu, Zima

Doudera, Masopust, Oscar, Diouf

Provod, Wallem

van Buren