La Roma ha oggi il derby prima del Milan. De Rossi schiera tutti i titolarissimi

vedi letture

Queste le probabili formazioni della gara tra Roma e Lazio. I giallorossi affronteranno poi il Milan giovedì in Europa League.

▪ Roma-Lazio - Sabato 6 aprile, ore 18.00, stadio Olimpico

▪ Arbitra Marco Guida, della sezione di Torre Annunziata

▪ Classifica: Roma 52 punti, Lazio 46 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

Come arriva la Roma

Pochi dubbi per De Rossi che per il derby non avrà a disposizione solo due calciatori: Azmoun per infortunio e Ndicka per squalifica. Solito 4-3-3 poi con Svilar in porta, Celik in vantaggio su Karsdorp sulla destra e Spinazzola a sinistra. In mezzo Mancini e Llorente. A centrocampo Cristante, Paredes e Pellegrini, mentre in attacco tornerà il tridente titolare con Dybala, Lukaku ed El Shaarawy.

Come arriva la Lazio

Il vero dubbio per Tudor è davanti: fiducia a Immobile per la seconda partita in quattro giorni o turno di riposo in favore di Castellanos? Sarà una scelta dell'ultimo minuto, mentre salgono le chances di vedere Kamada titolare sulla trequarti al fianco di Luis Alberto, complice l'assenza di Zaccagni. Sulle corsie spazio a Marusic e Felipe Anderson, mentre in mezzo il rientro di Rovella è rimandato visti i pochi allenamenti sulle gambe. Cataldi e Guendouzi agiranno da titolare al centro, mentre nella difesa a tre dovrebbero trovare spazio Patric, Romagnoli, e Gila davanti a Mandas, con Provedel ancora out.