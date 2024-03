Lazio, Sarri: "Grande partita contro il Milan, abbiamo mandato giù un boccone amaro"

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Bayern Monaco in Champions League, è tornato a parlare della sfida di campionato persa qualche giorno fa contro il Milan dalla sua squadra. Ecco le sue dichiarazioni riportate da tuttomercatoweb.com: “Abbiamo fatto una grande partita, non abbiamo sofferto neanche in inferiorità numerica. Abbiamo avuto due occasioni con Immobile anche in 10.

Abbiamo mandato giù un boccone amaro. Speriamo che tutta la delusione di venerdì si trasformi in energia positiva domani. Ringrazio i tifosi che saranno qui domani, spero si facciano sentire e spero che possano tornare a casa un po’ meno incazzati di venerdì sera”.