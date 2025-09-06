Le avversarie: Fiorentina, Gudmundsson infortunato lascia la nazionale

(ANSA) - FIRENZE, 06 SET - Albert Gudmundsson salterà la gara di qualificazioni mondiali martedì a Parigi contro la Francia per un infortunio riportato ieri nel corso della partita con l'Azerbaijan vinta per 5-0 dall'Islanda. L'attaccante della Fiorentina, dopo aver segnato la rete del momentaneo 4-0, è uscito a metà ripresa per un problema alla caviglia.

Il giocatore attraverso Instagram ha voluto subito rassicurare sulle sue condizioni rispondendo ai tanti messaggi ricevuti dai tifosi e anche nel clan viola trapela serenità. Comunque, in accordo con la Federazione islandese e lo stesso Gudmundsson, l'attaccante rientrerà a Firenze lunedì per evitare qualsiasi rischio e sottoporsi ad alcuni accertamenti. Alla ripresa del campionato la Fiorentina sarà impegnata il 13 settembre al Franchi contro il Napoli. (ANSA).