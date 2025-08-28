Lecce, a rischio Rafia e Pierret per il Milan: entrambi out per la rifinitura

Lecce, a rischio Rafia e Pierret per il Milan: entrambi out per la rifinituraMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:10L'Avversario
di Niccolò Crespi

Verso Lecce-Milan, seconda giornata di campionato in programma domani sera al Via del Mare, giungono diverse novità in merito ai possibili convocati di Eusebio Di Francesco. Infatti, tra le fila del Lecce non dovrebbero essere della partita due giocatori:

IL COMUNICATO DEL LECCE

L’U.S. Lecce comunica che i calciatori Hamza Rafia e Balthazar Pierret non prenderanno parte all’allenamento di rifinitura, in programma nel pomeriggio, a causa rispettivamente di uno stato febbrile e di gastroenterite.