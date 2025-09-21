Lecce, tre assenti all'allenamento di oggi: domani la rifinitura al mattino

Il prossimo impegno del Milan arriva subito, martedì alle 21, quando i rossoneri affronteranno il Lecce a San Siro per i sedicesimi di Coppa Italia: gara ad eliminazione diretta. I salentini, ancora a secco di vittorie in campionato e già avversari del Diavolo alla seconda giornata, oggi si sono allenati al mattino e domani faranno lo stesso: tre i giocatori assenti. Lo riporta il sito del club giallorosso.

"La preparazione in vista della gara di Coppa Italia con il Milan, in programma martedì sera alle ore 21:00 a San Siro, è proseguita questa mattina con una seduta di allenamento al Centro Sportivo di Martignano.

Assenti Jean e Pérez, quest’ultimo per gli impegni con la Nazionale cilena nei Mondiali Under 20. Marchwiński ha proseguito con il lavoro personalizzato.

Per domani mattina il tecnico Eusebio Di Francesco ha fissato la seduta di rifinitura, a porte chiuse, al Via del Mare prima della partenza alla volta di Milano".