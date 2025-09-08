Lesione al bicipite per Rrahmani: potrebbe saltare il Milan a fine mese

Il Napoli perderà una delle sue pedine più importanti per qualche tempo. Il difensore centrale Amir Rrahmani ha riportato un infortunio nel corso del ritiro della sua Nazionale, il Kosovo, con cui questa sera avrebbe dovuto giocare contro la Svezia. Il giocatore è rientrato all'ombra del Vesuvio ed è stato subito posto sotto il controllo di un esame strumentale. Il risultato parla chiaro: c'è la lesione al bicipite femorale destro. Uno stop che dovrebbe durare circa un mese e che pone dunque il kosovaro in dubbio per la gara contro il Milan di fine settembre.

Il comunicato del Napoli sulle condizioni di Amir Rrahmani: "Elmas e Rrahmani sono rientrati dagli impegni con le nazionali. In seguito all'infortunio occorso nel match tra Svizzera e Kosovo, il difensore azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno confermato l'esito dei primi controlli svolti in Nazionale: lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Rrahmani ha già iniziato l'iter riabilitativo".