Lesione per Buongiorno: salta il Milan. Il report dell'allenamento del Napoli

vedi letture

Ripresa degli allenamenti per il Napoli oggi, in vista del big match di domenica sera a San Siro contro il Milan. Gli Azzurri hano lavorato in palestra e sul campo ma hanno anche dovuto incassare la notizia degli esiti degli esami di Alessandro Buongiorno dopo l'infortunio patito nella gara di lunedì sera contro il Pisa. Secondo quanto emerge il centrale ha accusato una lesione di basso grado all'adduttore della coscia sinistra: non sarà perciò in campo contro il Diavolo.

Il report comparso sul sito ufficiale del Napoli: "SSC Napoli Training Center- Dopo un giorno di riposo, gli azzurri cominciano la preparazione al prossimo match di campionato, domenica alle 20:45 a San Siro contro il Milan. Il gruppo ha svolto lavoro in palestra e, successivamente, è stato impegnato in una seduta tecnica in campo.

Alessandro Buongiorno si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il difensore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo".