Masopust è pronto: "Contro il Milan non avremo paura, rispetto Giroud perchè è un esempio. Giochiamo una delle sfide più importanti della storia"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, queste le interessanti dichiarazioni del centrocampista dello Slavia Praga, Lukas Masopust. Parole forti e che accendono quindi l'importante gara di domani sera a San Siro, valida per gli ottavi di finale di Europa League. Questo i commenti in vista dell'imminente sfida contro i rossoneri di Stefano Pioli:

La partita contro il Milan cade 5 anni dopo la sfida con il Siviglia. Sensazioni positive?

"Sì, fu una notte magica, storica. Ricordo ancora i festeggiamenti dentro lo spogliatoio e l’incredulità negli occhi dei miei compagni. Io credo nei numeri e nelle coincidenze. Spero che questo ci porti fortuna per domani sera".

Per voi può essere la partita della vita?

"Domani contro il Milan sarà una delle partite più importanti della nostra storia"

Chi temi di più nei rossoneri?

“Ti dico Olivier Giroud, perchè lo ammiro per ciò che ha raggiunto nella sua carriera e per come si comporta in campo, è un vero esempio. Anche Theo e Leao: uno dei lati più forti d’Europa e del mondo, ma non abbiamo paura guai ad averne. Giochiamo per la nostra storia".