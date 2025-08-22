Milan-Cremonese, i convocati di Davide Nicola: assente Johnsen per una distorsione

Milan-Cremonese, i convocati di Davide Nicola: assente Johnsen per una distorsione MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:40L'Avversario
di Manuel Del Vecchio
fonte uscremonese.it

Ecco i grigiorossi convocati da mister Davide Nicola per Milan-Cremonese, sfida valida per la 1ª giornata di Serie A Enilive 2025/26 in programma sabato 23 agosto alle 20.45 allo stadio “San Siro”. Tra i non convocati Johnsen, assente a causa di una distorsione.

PORTIERI
1 Audero, 16 Silvestri, 69 Nava  

DIFENSORI  
3 Pezzella, 6 Baschirotto, 15 Bianchetti, 17 Sernicola, 22 Floriani Mussolini, 23 Ceccherini, 24 Terracciano, 55 Folino  

CENTROCAMPISTI  
7 Zerbin, 18 Collocolo, 19 Castagnetti, 27 Vandeputte, 32 Payero, 33 Grassi, 38 Bondo, 48 Lordkipanidze 

ATTACCANTI  
9 De Luca, 77 Okereke, 90 Bonazzoli, 99 Sanabria