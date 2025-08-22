Milan-Cremonese, i convocati di Davide Nicola: assente Johnsen per una distorsione
MilanNews.it
Ecco i grigiorossi convocati da mister Davide Nicola per Milan-Cremonese, sfida valida per la 1ª giornata di Serie A Enilive 2025/26 in programma sabato 23 agosto alle 20.45 allo stadio “San Siro”. Tra i non convocati Johnsen, assente a causa di una distorsione.
PORTIERI
1 Audero, 16 Silvestri, 69 Nava
DIFENSORI
3 Pezzella, 6 Baschirotto, 15 Bianchetti, 17 Sernicola, 22 Floriani Mussolini, 23 Ceccherini, 24 Terracciano, 55 Folino
CENTROCAMPISTI
7 Zerbin, 18 Collocolo, 19 Castagnetti, 27 Vandeputte, 32 Payero, 33 Grassi, 38 Bondo, 48 Lordkipanidze
ATTACCANTI
9 De Luca, 77 Okereke, 90 Bonazzoli, 99 Sanabria
Pubblicità
L'Avversario
Conte e l'infortunio di Lukaku: "Dobbiamo trovare soluzioni, non alibi. L'anno scorso non abbiamo mai pianto"
Boniface o no, servirà un’altra punta (e un difensore). Molto di questa squadra si decide sugli esterni. Ecco chi vuole San Siro senza Curva di Luca Serafini
Le più lette
3 Capuano: "Cessioni per 185 milioni, acquisti per 110: i tifosi devono attendersi almeno 70-80 milioni di colpi. Altrimenti..."
4 Boniface o no, servirà un’altra punta (e un difensore). Molto di questa squadra si decide sugli esterni. Ecco chi vuole San Siro senza Curva
Primo Piano
Allegri e il ritorno a San Siro, atto primo. La particolare gestione di Modric e la sfida a Loftus-Cheek e Fofana
live mnLIVE MN - Allegri: "Felice del mercato e di come stiamo lavorando con la dirigenza. In campionato dovremo viaggiare come una crociera"
Carlo PellegattiIl Teatro delle Vittorie. Hojlund: ancora gli stessi errori? Nome nuovo: Harder. 38 partite in trasferta
Antonio VitielloUna punta e un difensore forte! Grosso problema a San Siro. Quasi 200 milioni di cessioni
Okafor sarà la 23esima cessione dell'estate del Milan per quasi 200 milioni incassati. Ci si attendono ultimi giorni di fuoco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com