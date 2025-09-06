Napoli, Hojlund in azzuro con una clausola rescissoria da 85 milioni
Doveva essere il colpo in attacco del Milan in questa sessione estiva, e invece il talento danese Hojlund ha sì firmato per un club italiano, ma non a Milano. L'ex United è un nuovo giocatore del Napoli campione D'Italia, col desidero di ingaggiarlo per sentire meno la mancanza di uno come Romelu Lukaku, infortunatosi gravemente duramente un'amichevole estiva.
Hojlund-Napoli, il retroscena e le cifre
Nuovi dettagli sul contratto di Rasmus Hojlund con il Napoli, uno dei colpi più discussi del mercato estivo. Come riferito dal giornalista esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano, l’attaccante danese, approdato in azzurro per sostituire l'infortunato Lukaku, ha una clausola rescissoria fissata a 85 milioni di euro. Tuttavia, questa cifra potrà essere esercitata solo a partire dall’estate del 2027.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan