Napoli, Politano: "Niente sfida scudetto. Chi subentra si farà trovare pronto"

Matteo Politano ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Napoli. Le sue parole:

Come arriva il Napoli a questa sfida scudetto?

“Niente sfida scudetto, è una partita importante, uno scontro diretto fuori casa è sempre importante. Abbiamo perso 2-3 giocatori in settimana, siamo contenti della rosa che abbiamo e sono sicuro che si faranno trovare pronti”.