Qui Pisa, oggi allenamento pomeridiano: il punto sugli assenti

Il Pisa venerdì sera alle 20.45 verrà in gita a San Siro per provare a fare lo sgambetto al Milan capolista: i toscani sono ultimi a tre punti con Fiorentina e Genoa. Nella giornata di oggi proseguiranno il loro lavoro di avvicinamento alla gara con una sessione di allenamento pomeridiana, mentre domani si alleneranno al mattino e si metteranno in viaggio per Milano dopo pranzo con il treno. Intanto ieri il Pisa ha comunicato l'entità grave dell'infortunio occorso in allenamento a Matheus Lusuardi che, dunque, non sarà disponibile. Si aggiunge a Esteves e Stengs, mentre la presenza di Denoon sarà da valutare.

Questa la comunicazione del Pisa sulla settimana di allenamento: "La settimana della squadra di Alberto Gilardino si svilupperà con un allenamento al giorno, sempre a San Piero, con questa cadenza: lunedì (mattina), martedì (pomeriggio), mercoledì (pomeriggio) e giovedì (mattina); nel pomeriggio di giovedì è prevista la partenza in treno per raggiungere Milano"

Il comunicato del Pisa sul suo giocatore infortunato: "Il Pisa Sporting Club informa che gli accertamenti strumentali effettuati sul calciatore Matheus Lusuardi hanno evidenziato una lesione di alto grado al collaterale mediale, conseguenza di un serio trauma distorsivo al ginocchio destro. Per il difensore, infortunatosi in un contrasto durante il penultimo allenamento della scorsa settimana, è già stato impostato il percorso di recupero".