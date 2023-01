Qui Torino, Juric non fa turnover: a San Siro con i migliori

MilanNews.it

Il Torino, secondo quanto riporta Tuttosport, arriverà questa sera a San Siro per giocarsi gli ottavi di finale di Coppa Italia con i suoi uomini migliori. Ivan Juric non ha alcuna intenzione di attuare il turnover e si presenterà con un undici titolare. Nello specifico, rispetto alla gara contro la Salernitana, ritroveranno una maglia da titolare giocatori come l'ex Ricardo Rodriguez, Miranchuk, Singo e Ricci. Il peso dell'attacco sarà affidato a Sanabria che, in questa stagione, ha segnato solo in trasferta compresa l'ultima dell'Arechi in campionato.