La Roma ufficializza l'acquisto di Nahuel Molina dall'Atletico Madrid

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Nahuel Molina è ufficialmente un nuovo calciatore della Roma: si trasferisce in giallorosso a titolo definitivo

La Roma ha ufficializzato un altro colpo del suo mercato. La squadra giallorossa, che quest'anno giocherà in Champions League, ha acquistato il terzino argentino Nahuel Molina, arrivato dall'Atletico Madrid a titolo definitivo. Un'operazione che era nell'aria da tempo e che adesso diventa effettiva. Di seguito la nota del club capitolino.

Il comunicato della Roma su Nahuel Molina: "L'AS Roma è lieta di annunciare l'arrivo di Nahuel Molina dall'Atletico Madrid. L'operazione si conclude con l'acquisto a titolo definitivo. Il calciatore ha sottoscritto un contratto quadriennale con il club giallorosso. In Europa, con le maglie di Udinese e Atletico Madrid, l'esterno conta 249 presenze e 19 gol in tutte le competizioni. Classe 1998, Molina è nazionale argentino. Con la propria selezione partecipa a due edizione del Mondiale, laureandosi campione iridato nel 2022 in Qatar, e vincendo due volte la Coppa America (2021 e 2024). Complessivamente, disputa 65 partite con la maglia "albiceleste". Ha scelto la maglia numero 20".