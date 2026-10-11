Sassuolo, Aquilani: "Saremo pronti per questa grande sfida. Cisse? Dal primo giorno gli ho riconosciuto qualità diverse"

Aquilani parla a DAZN prima di Sassuolo-Milan. Tutte le sue dichiarazioni nel pre partita

Alberto Aquilani è stato intervistato da DAZN prima di Sassuolo-Milan. Le sue parole

Che sosta è stata?

“C’era qualche ragazzo indietro, abbiamo spinto un po’ di più. Abbiamo lavorato sui principi. Chi è rimasto ha fatto un lavoro importante, chi è tornato è tornato entusiasta e con fiducia. Dopo la sosta c’è sempre un po’ di dubbio ma saremo pronti per questa grande sfida”.

Su Laurienté e Berardi:

“Noi abbiamo degli esterni forti, abili nell’uno contro uno e diversi tra loro. Sono due giocatori su cui puntiamo. Dobbiamo dargli la palla più pulita possibile perché nell’uno contro uno possono fare la differenza e speriamo sia così”

Lei l’anno scorso ha allenato Cisse a Catanzaro. Se lo aspettava già così decisivo al Milan?

“Dal primo giorno gli ho riconosciuto qualità diverse, vedevo un ragazzo con un talento importante e con una predisposizione fisica pronta per gli alti livelli. È stato bravo anche l’allenatore del Milan perché bisogna dargli fiducia”.