Sassuolo, una solo vittoria nelle ultime dieci contro il Milan

Manca sempre meno al ritorno in campo del Milan in Serie A, tra poco in casa del Sassuolo (ore 18.00). Per i rossoneri di Amorim sarà l'occasione di dare continuità alla bella vittoria casalinga contro il Lecce, ma lo sappiamo: l'avversario quest'oggi sarà tutt'altro che scontato. Infatti, i neroverdi sono storicamente una squadra difficile da battere per il Milan, se pensiamo che l'ultimo successo a Reggio Emilia risale al lontano e dolcissimo 22 maggio 2022, pomeriggio che consegnò l'ultimo scudetto al Milan.

SASSUOLO: I NUMERI CONTRO IL MILAN

Così, il Sassuolo ha trovato un solo successo nelle ultime 10 gare contro il Milan nel corso dei gironi d'andata di Serie A (3N, 6P): 3-1 il 28 novembre 2021 (successo in rimonta con le reti di Gianluca Scamacca e Domenico Berardi, intervallate da un autogol di Simon Kjaer).