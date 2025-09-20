Udinese, Atta: "Come calciatore sono versatile, tecnico e appassionato"

Oggi spicca Udinese-Milan. Prima della sfida Arthur Atta ha parlato ai microfoni di Sportweek: "Come calciatore sono versatile, tecnico e appassionato; nella vita mi definirei calmo e tranquillo, avrò preso dai miei genitori, dopo Inter-Udinese mi hanno detto che avevo giocato una bella partita.

Mentre esultavo ho pensato: finalmente! Dopo il mio goal io ero contento, ma ho pensato che eravamo solo 2-1 e mancavano ancora 45 minuti da giocare contro una squadra molto forte.