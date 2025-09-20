Udinese, Atta: "Sarò contento di vedere Modric da vicino"
Oggi spicca Udinese-Milan. Prima della sfida Arthur Atta ha parlato ai microfoni di Sportweek: "In questo campionato sarò contento di vedere da vicino due centrocampisti come Modric e De Bruyne, mi piace osservare tutti i giocatori dei grandi club per capire in cosa posso migliorare.
Toni Kroos mi piaceva perché era bello da vedere, molto elegante. Da bambino il mio idolo era Cristiano Ronaldo, per me il più forte al mondo anche perché decisivo per le vittorie delle sue squadre".
