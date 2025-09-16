Udinese, Atta verso il Milan: "Sappiamo che dobbiamo lottare, speriamo di vincere"
Arthur Atta, giocatore dell'Udinese, ospite di Udinese Tonight su TV12, ha parlato anche della prossima gara dei bianconeri contro il Milan. Ecco le sue parole riportate da tuttoudinese.it: "Contro il Milan sappiamo che dobbiamo lottare, sarà una bella partita davanti ai nostri tifosi e spero che vinceremo. E' stato bello vedere tanti tifosi a Pisa, quando siamo in campo sentiamo molto la loro energia e ci danno molta forza. C'è entusiasmo, ma vediamo partita dopo partita".
Si riporta di seguito il programma della quarta giornata di Serie A:
19/09/2025 Venerdì 20.45 Lecce-Cagliari DAZN
20/09/2025 Sabato 15.00 Bologna-Genoa DAZN
20/09/2025 Sabato 18.00 Verona-Juventus DAZN
20/09/2025 Sabato 20.45 Udinese-Milan DAZN/SKY
21/09/2025 Domenica 12.30 Lazio-Roma DAZN
21/09/2025 Domenica 15.00 Cremonese-Parma DAZN
21/09/2025 Domenica 15.00 Torino-Atalanta DAZN
21/09/2025 Domenica 18.00 Fiorentina-Como DAZN/SKY
21/09/2025 Domenica 20.45 Inter-Sassuolo DAZN
22/09/2025 Lunedì 20.45 Napoli-Pisa DAZN/SKY
