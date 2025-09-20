Udinese, Pozzo: "Acquistare il club non era nei miei programmi. Ecco come andò"
Ieri si è tenuta la seconda edizione dello Sport Business Forum e ha parlato anche Giampaolo Pozzo, patron dell'Udinese, avversaria del Milan stasera. Questo un estratto delle sue dichiarazioni, riportate da TuttoUdinese: "Non era nei miei programmi prendere l’Udinese.
Ma a un certo punto la proprietà precedente si era trovata nella necessità di vendere. Si parlava di una cordata, ma alla fine sono rimasto da solo. Forse sono stato un po’ ingenuo".
