Udinese, Pozzo: "Acquistare il club non era nei miei programmi. Ecco come andò"

Ieri si è tenuta la seconda edizione dello Sport Business Forum e ha parlato anche Giampaolo Pozzo, patron dell'Udinese, avversaria del Milan stasera. Questo un estratto delle sue dichiarazioni, riportate da TuttoUdinese: "Non era nei miei programmi prendere l’Udinese.

Ma a un certo punto la proprietà precedente si era trovata nella necessità di vendere. Si parlava di una cordata, ma alla fine sono rimasto da solo. Forse sono stato un po’ ingenuo".