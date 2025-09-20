Verso Udinese-Milan, i bianconeri vogliono migliorare un record: ecco quale

Oggi alle 16:12
di Federico Calabrese

Stasera il Milan sarà di scena a Udine. I bianconeri, come ricorda OPTA, sono rimasti imbattuti nelle prime tre partite stagionali di Serie A in due edizioni consecutive del torneo per la prima volta nella su storia. Sette punti sia nel 2025/26 che nel 2024/25.

LA TERNA ARBITRALE DI UDINESE-MILAN

UDINESE – MILAN    Sabato 20/09 h. 20.45

DOVERI

CECCONI – SCATRAGLI

IV:     DI MARCO

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:     MARESCA