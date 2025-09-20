Verso Udinese-Milan, i bianconeri vogliono migliorare un record: ecco quale
Stasera il Milan sarà di scena a Udine. I bianconeri, come ricorda OPTA, sono rimasti imbattuti nelle prime tre partite stagionali di Serie A in due edizioni consecutive del torneo per la prima volta nella su storia. Sette punti sia nel 2025/26 che nel 2024/25.
LA TERNA ARBITRALE DI UDINESE-MILAN
UDINESE – MILAN Sabato 20/09 h. 20.45
DOVERI
CECCONI – SCATRAGLI
IV: DI MARCO
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MARESCA
Udinese, Kristensen gioiello dei friulani: è il giocatore che ha vinto il maggior numero di duelli aerei in campionato
01/09 Prima sorpresa: l'Inter battuta dall'Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese
Luca SerafiniEppure il segreto è in difesa... Al Var dialoghi da bar. Gimenez pensi a De Ketelaere. Le rinunce della Curva. A San Donato ci credono ancora. Per chi tifa Abatantuono?
Franco OrdineQuel pasticciaccio della telefonata. Al lavoro per riportare la Curva Sud. Galliani a San Siro non è una sorpresa
Carlo PellegattiLe praterie. Modric capo cordata. Galliani, il Mbappé dei dirigenti. L'invito di Infantino. La giacca di Allegri
Milan, l'estate della rivoluzione a centrocampo: negli ultimi anni il reparto non è mai stato così completo
