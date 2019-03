LA LETTERA DEL TIFOSO: "La difesa per l'attacco" di Marco

Prima di tutto, vi anticipo il mio pensiero sul nostro allenatore: “Gattuso tutta la vita”. Chiaro?

Ciò detto, dobbiamo però pensare - e anche molto velocemente - a come migliorare là davanti senza rompere gli equilibri là dietro.

Siamo tutti d’accordo che la difesa pare sistemata, i numeri parlano da soli. La difesa fa finalmente il suo dovere perché 1) la linea a 4 ha imparato i meccanismi a memoria tanto che, anche cambiando occasionalmente gli interpreti, il risultato è sempre lusinghiero, 2) i singoli interpreti sono tutti cresciuti mentalmente e in autorevolezza, nessuno escluso 3) Gigio è tornato e 4) c’è una diga là in mezzo formata da due martelli dai piedi buoni e da un giovane brasiliano capace anche di andare a prendersi i palloni. Fin qui tutto bene. Ma là davanti, dopo aver ringraziato il fato, Higuain e Sarri per averci dato l’opportunità di prendere un vero centravanti (Cutrone, voglio bene anche a te), abbiamo un dilemma. O l’8 e il 10 si mettono a fare 20 tiri da fuori in ogni partita (si dice che siano bravi ma in questo caso i numeri tacciono) così che, statisticamente, un paio finiscono dentro e allora possiamo anche pensare di proseguire con il 19 che mette dentro un gol sulle una-due occasioni che gli capitano. Ma l’8 e il 10, a cui voglio un gran bene, sono alquanto appannati e non possiamo aspettare in eterno. Oppure cambiamo strategia e interpreti. La mia proposta è di giocare con due terzini-ali su entrambe le corsie, uno davanti all’altro, intercambiabili all’occorrenza, per poter spedire 20 cross al centro in ogni partita aumentando il rendimento del 19 e facendo andare in gol anche i due della famosa diga e il giovane brasiliano. Penso alle coppie Calabria-Conti a destra (con l’alternativa Abate) e Rodriguez-Laxalt a sinistra (con l’alternativa Borini). Vogliamo provare solo da una parte, per cominciare? Avendo quattro interpreti tutti in grado di fare l’ala ma anche di rientrare subito a formare la diga con i martelli, non è che magari riusciamo anche a goderci il giovane brasiliano un po’ più in attacco?

Forza Milan, forza Gattuso.

Marco Cassinadri