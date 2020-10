LA LETTERA DEL TIFOSO: "Rinnovi fondamentali" di Edoardo

Ho profonda fiducia nella nostra società, siamo sulla buona strada per il rilancio sportivo. A loro compete ora creare una barriera di forza attorno a questo gruppo per cementarne la compattezza, i rinnovi dei giocatori che compongono la spina dorsale del progetto non possono non essere risolti il prima possibile per mettere un punto esclamativo sulla forza del progetto direi che andando con i piedi di piombo, almeno entro Natale le voci di calciomercato andrebbero messe a tacere, avendo avuto il tempo di capire le potenzialità del progetto, soppesando le prestazioni sportive che per i soggetti in questione sono visti come i leader tecnici della rosa.

Insomma quelli che insieme a Ibra sanno caricarsi sulle spalle la responsabilità delle nostre vittorie più importanti. E poi il caro Gazidis avrà tempo per venderli e fare cassa ma prima bisogna arrivare in altro e fare delle buone stagioni anche a livello europeo, altrimenti rimarremo sempre ad un livello mediocre, cosa che non si sposa con la grandezza della nostra bacheca e del nostro tifo.

Edoardo