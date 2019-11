LA LETTERA DEL TIFOSO: "Ritorni romantici" di Giuseppe

Cari Lettori, in questi giorni sto fantasticando delle soluzioni di mercato per questo Milan. A differenza di molti io credo che la base c’è, il talento non manca ma forse occorre qualcos’altro durante il mercato.

Mi spiego meglio, negli ultimi giorni leggo con insistenza il nome di Demiral, ma mi chiedo: a cosa serve Demiral? La squadra rossonera può vantare un pacchetto di centrali come Romagnoli, Caldara, Musacchio e Duarte. Sicuramente non il massimo, ma dei prospetti interessanti. Più che Demiral consiglierei di provare a riprendere Thiago Silva perché può favorire la crescita di giocatori come Romagnoli e Caldara, può aiutare Duarte nell’ambientamento (avendo fatto anche lui in passato il passaggio dal campionato brasiliano alla serie A) e infine può garantire esperienza e affidabilità ad un reparto di grandi prospettive ma di poche certezze.

Per Ibra il discorso è leggermente diverso. In attacco abbiamo bisogno di esperienza e concretezza, oltre che di una prima punta di ruolo (il solo Piatek non può a bastare anche se fosse al top della condizione). Va sicuramente preso e non occorre dare il polacco in prestito ad una squadra come il Chelsea poiché farà 6 mesi di panchina per tornare con una pesante svalutazione. Servono entrambi.

Non si tratta solo di una semplice nostalgia, servono con urgenza questi due giocatori per creare un ossatura al Diavolo.

Ovviamente non sono le uniche operazioni, bisogna lavorare in uscita e cercare di sostituire gli spenti Kessie e Suso, ma occorre (ri)partire da Ibra e Thiago.

Giuseppe