Anche la Primavera in vetta solitaria: quinta vittoria in sei partite. Atalanta battuta

Forza, cuore, fame, grinta. In una sola parola: Primavera. La Primavera del Milan, che batte (anche) l'Atalanta, raccoglie la quinta vittoria in campionato e dopo sei giornate vola da sola in vetta alla classifica a quota 16 punti; a +2 sull'Inter proprio come i grandi. Non servono più indizi, la squadra di Abate era già una prova prima di mandare al tappeto i bergamaschi, cliente scomodo. Il pomeriggio del PUMA House of Football - stadio pieno, da sottolineare la presenza dell'Amministratore Delegato Giorgio Furlani al fianco del responsabile del Settore Giovanile Vincenzo Vergine - ha nuovamente evidenziato il potenziale e la condizione del gruppo.

Il 3-1 finale è il prodotto del vantaggio avversario (Vlahović), del pareggio di Victor alla sua maniera, del marchio di fabbrica di Zeroli - stacco aereo - per il sorpasso e della doppietta personale di Kevin, prodezza in rovesciata. Una prestazione di voglia, idee, carattere, cinismo, pure reazione dopo essere andati sotto a sorpresa. Prosegue il periodo d'oro: i ragazzi stanno facendo qualcosa di enorme, in Italia come in Europa. Ed è meritato, sudato, conseguenza di un percorso iniziato da lontano. Bravissimi. Adesso ci sarà la sosta, la Primavera tornerà in campo sabato 21 ottobre alle 11.00 in casa della Roma. Un nuovo big match in arrivo, non vediamo l'ora.

LA CRONACA

Pronti, via e il Milan accende la propria macchina offensiva con grande padronanza e veemenza. Tanti attacchi e a senso unico: al 9' tiro di Victor, il portiere respinge male ma si salva in qualche modo; al 12', dopo una bella azione collettiva, Perrucci suggerisce per Bonomi che di piatto calcia di poco a lato; al 22' un Jiménez in grande spolvero avanza, si accentra e di destro va vicinissimo al palo; al 30' Camarda serve Stalmach il quale in scivolata va quasi a botta sicura, provvidenziale Pardel. Dopo una mezz'ora di predominio pressoché totale, appare l'Atalanta e fa male. Al 35' ripartenza veloce, Martinelli sterza e di mancino va a un passo dal bersaglio. Assomiglia a un lampo improvviso, invece è il preambolo del gol: al 38' combinazione Castiello-Bonanomi, Vlahović riceve in piena area e batte Bartoccioni.

Lo svantaggio, immeritato e inaspettato, scompiglia un pochino i rossoneri. Anche la gara si innervosisce dopo il riposo. L'avvio di ripresa non regala particolari emozioni, ma sono sempre i padroni di casa a provarci e riprovarci: al 62' Pardel devia il cross pericoloso di Scotti e sugli sviluppi dell'angolo Zeroli manda alto di testa; al 66' tentativo dello stesso Kevin dalla distanza alle stelle. Il pareggio arriva, necessaria conseguenza di una mole di lavoro più che sufficiente: al 67' ci pensa Victor, mancino dai venti metri potente e preciso a gonfiare la rete. A questo punto il Diavolo non si accontenta e spinge al massimo, trovando il sorpasso a breve distanza: stavolta Victor batte il corner per l'incornata di Zeroli in mischia e sottomisura al 72'. Ora è in discesa, i cambi danno una mano. Nel finale, al 90', il nostro capitano si prende completamente la scena firmando alla grande la doppietta: Scotti mette in mezzo, il resto è una spettacolare rovesciata. Triplice fischio.

IL TABELLINO

MILAN-ATALANTA 3-1

MILAN (4-2-1-3): Bartoccioni; Bakoune, Simić, Nsiala, Jiménez (28'st Magni); Victor, Stalmach (15'st Sia); Zeroli; Bonomi (37'st Malaspina), Camarda (28'st Traorè), Perrucci (15'st Scotti). A disp.: Raveyre, Torriani; Nissen, Parmiggiani; Sala E.. All.: Abate.

ATALANTA (4-3-1-2): Pardel; Ghezzi, Guerini, Obrić (29'st Manzoni), Regonesi; Mendicino, Colombo (36'st Capac), Martinelli (29'st Cassa); Bonanomi (20'st Bordiga); Castiello (20'st Vavasssori), Vlahović. A disp.: Sala L.; Tavanti, Tornaghi; Gariani, Riccio; Fiogbe. All.: Bosi.

Arbitro: Bordin di Bassano del Grappa.

Gol: 38' Vlahović (A), 22'st Victor (M), 27'st e 45'st Zeroli (M).

Ammoniti: 4'st Zeroli (M), 13'st Stalmach (M), 13'st Guerini (A), 19'st Obrić (A), 28'st Sia (M).