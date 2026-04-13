Campionato Primavera 1, le formazioni ufficiali di Milan-Atalanta
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Queste le formazioni ufficiali di Milan Primavera-Atalanta. Fischio d’inizio alle 17.00 per il match valido alla 33^ giornata di campionato.
MILAN PRIMAVERA: Bouyer; Colombo, Cullotta, Cisse, Perera; Plazzotta, Sala, Mancioppi; Scotti, Domnitei, Borsani. A disp.: Catalano, Del Forno, Dotto, Zaramella, Nolli, Mercogliano, Perina, Cisse, Samb, Vechiu, Colombo L. All. Renna.
ATALANTA: Anelli, Ramaj, Artesani, Parmiggiani, Bono, Isoa, Simonetto, Arrigoni, Camara, Pedretti, Riccio. A disp.: Leto, Galafassi, Cakolli, Cojocariu, Rinaldi, Ruiz, Mungari, Gasparello, Belli, Leandri, Mouisse. All. Bosi.
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