LIVE MN - Primavera, Milan-Cagliari (0-1): il Diavolo meriterebbe il pareggio

Primavera, Milan-Cagliari (0-1): il Diavolo meriterebbe il pareggio
21' Milan pericoloso con il solito Pippo Scotti, che servito tra le linee dentro l'area di rigore, ha lasciato partire un destro che il portiere avversario ha respinto a fatica con i pugni.
17' Per quanto creato fino a questo momento, il Milan meriterebbe la rete del pari.
14' Il Milan cerca di stanare la difesa del Cagliari tramite un lungo, ma sterile, possesso palla.
6' Gol del Cagliari. Recupero palla alta dei sardi con Trepy: conduzione veloce, palla in mezzo e Raterink che tutto solo non sbaglia. 0-1 al Puma House of Football.
4' Parte Domnitei dai 25 metri, palo! Conclusione velenosa dell'attaccante rossonera che aveva sorpreso il portiere avversario.
3' Ottimo calcio di punizione conquistato da Borsani al limite dell'area.
1' Subito un mezzo miracolo di Bouyer ad evitare il vantaggio ospite! Trepy entra in area da sinistra e lascia partire un sinistro fortissimo sul primo palo, il portiere rossonero si oppone con grande efficacia!
1' Fischio d'inizio, si comincia! Primo pallone per il Milan Primavera.
Amici e amiche di MilanNews.it, ben ritrovati. A breve scende in campo la Primavera di mister Giovanni Renna: la formazione U20 dei rossoneri oggi affronterà il Cagliari dopo che nell'ultimo turno ha pareggiato 1-1 contro il Sassuolo. Quartultima giornata di campionato e si gioca al PUMA House of Football: rimanete con noi ed il nostro live testuale per seguire tutte le emozioni del match!
LE FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN (4-3-3): Bouyer; Colombo, Vladimirov, Cullotta, Perera; Mancioppi, Pandolfi, Plazzotta; Borsani, Domnitei, Scotti. A disp.: Catalano; M. Cissè, Del Forno, Mercogliano, Nolli; Babaj, L. Colombo; Castiello, Perina, Petrone, Zaramella. All. Giovanni Renna.
CAGLIARI: Kehayov, Tronci, Malfitano, Trepy, Cogoni, Grandu, Goryanov, Franke Raterink, Marini, Sugamele. A disp.: Auseklis, Doppio, Costa, Hamdaoua, Prettenehoffer, Sulev, Pibiri, Cardu, Russo, Nunn. All. Alberto Gallego.
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