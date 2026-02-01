LIVE MN - Primavera, Verona-Milan (0-0): miracolo di Bouyer

Primavera, Verona-Milan (0-0): miracolo di Bouyer
14' Pallone a rimorchio in area per Domnitei che di destro spara alto da ottima posizione. Milan Primavera più intraprendente.
10' Miracolo strepitoso di Bouyer che con la mano di richiamo toglie dal sette il gran tiro dal limite di Vermesan.
9' Lontani scatenato in area, miracolo di Castagnini e Mancioppi a porta vuota la spara fuori! Incredibile.
4' Feola prova il tiro a giro, palla ampiamente fuori. Molto Verona in questi primi minuti.
2' Verona pericoloso nuovamente, Bouyer in uscita fuori dall'area sventa tutto.
1' Pericolo! Il Milan perde il pallone in area ma il Verona non ne approfitta. Subito un rischio.
1' Primo pallone per il Milan. Si comincia!
- Ingresso in campo delle due squadre. Maglia bianca per il Milan, divisa gialloblu per il Verona.
Bollettino medico:
- Plazzotta: problema muscolare di basso grado.
- Castiello: lesione miotendinea importante
- Bianchi: operato mercoledi' al ginocchio sinistro
- Longoni col Milan Futuro
- Ossola col Milan Futuro
- Domnitei scende dal Milan Futuro
Il Milan Primavera torna in campo dopo il derby della scorsa settimana pareggiato 2-2: col Verona bisogna voltare pagina e non pensare alla rimonta casuale subita dai nerazzurri. Queste le scelte ufficiali dei due allenatori:
HELLAS VERONA: Castagnini, Szimionas, Vermesan, De Battisti, De Eossi, Feola, Yildiz, Mussola, Casagrande, Barry, Peci. A disposizione: Tommaso, Taccanello, Garofalo, Martini, Mendolia, Zanin, Stella, Moisa, Egharevba, Bortolotti, Falzoni. Allenatore: Paolo Sammarco.
MILAN (3-4-3): Bouyer; Cullotta, Colombo, Pandolfi; Nolli, Angelicchio, Mancioppi, Perera; Scotti, Domnitei, Lontani. A disposizione: Catalano, Tartaglia, Del Forno, Dotta, Batistin, Di Maria, Grassini, Petrone, Perina, Cisse, Vechiu. Allenatore: Giovanni Renna.
Arbitro: Gianmarco Vallati
