Primavera, domenica l'esordio in campionato: alle 11 la trasferta sul campo del Lecce
Domenica mattina la Primavera del Milan, che in questa stagione in panchina sarà guidata da Giovanni Renna dopo l'addio di Federico Guidi, giocherà la sua prima ufficiale della stagione: i giovani rossoneri saranno impegnati sul campo del Lecce nella gara valida per la prima giornata di campionato. Il calcio d'inizio de match, che si giocherà al CS DEGHI Center di San Pietro in Lama (LE), è in programma alle 11 e verrà trasmesso in diretta da Sportitalia.
Questo il programma della Primavera milanista delle prime tre giornate di campionato:
1ª giornata, Lecce-Milan, domenica 17 agosto ore 11.00 (Sportitalia) - CS DEGHI Center, San Pietro in Lama (LE)
2ª giornata, Milan-Sassuolo, lunedì 25 agosto ore 16.30 (Sportitalia) - Sportitalia Village, Carate Brianza (MB)
3ª giornata, Milan-Genoa, domenica 31 agosto ore 16.30 (Sportitalia) - Stadio Silvio Piola, Novara
