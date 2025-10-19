Primavera, Renna: "Non si è sentita la differenza d'età, faccio i complimenti ai ragazzi"

Finisce 0-0 tra Atalanta e Milan Primavera, gara giocata questa mattina al Centro Bortolotti di Zingonia. Dea che sale a 16 punti in classifica, rossoneri ottavi a 12 punti. Queste le parole di mister Giovanni Renna nel post partita:

Prestazione di livello, è mancata solo la vittoria: “Giusto, abbiamo fatto una bella prestazione, faccio i complimenti ai miei ragazzi. Avevamo contro una squadra di alta classifica che fino ad oggi ha dominato il campionato, faccio i complimenti ai miei ragazzi”.

Una grande prestazione nonostante la netta differenza d’età. Vuol dire che il processo procede spedito? “Sì, ci siamo prefissati con questo gruppo di ragazzi giovani di fare un lavoro prettamente per loro. Lo stiamo facendo dall’inizio della stagione e i frutti si iniziano a vedere perché oggi questa differenza d’età verso i giocatori dell’Atalanta non è che si è sentita. Abbiamo disputato una partita veramente eccellente. È la strada giusta per il progetto che stiamo portando avanti”.