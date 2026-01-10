Primavera, Torino-Milan: le formazioni ufficiali della sfida

Primavera, Torino-Milan: le formazioni ufficiali della sfida
Oggi alle 12:36La Primavera
di Francesco Finulli

Oggi il Milan Primvera di mister Giovanni Renna chiude il suo girone di andata con la diciannovesima giornata di campionato che si gioca in casa del Torino. Prima partita del 2026 per i giovani rossoneri che cercheranno, nel girone di ritorno, di rientrare nella zona playoff della classifica del campionato di Primavera 1. Di seguito si riportano le formazioni ufficiali della gara che si potrà seguire in diretta su Sportitalia.

TORINO: Siviero; Pellini, Moreno, Ferraris, Perciun, Zeppieri, Zaia, Kugyela, Sandrucci, Olinga, Bonacina. A disp.: Cereser, Gallo, Desole, Barranco, Spadoni, Conzato, Tonica, Gatto, Brzyski, Carvalho, Luongo. All. Francesco Baldini

MILAN (4-2-3-1): Longoni; Nolli, Vladimirov, Colombo, Perera; Pandolfi, Mancioppi; Lontani, Castiello, Tartaglia; Scotti. A disp.: Bianchi, Pagliei, Geroli, Dotta, Grilli, Zaramella, Petrone, Angelicchio, Cullotta, Cisse, Vechiiu. All. Giovanni Renna

Arbitro: Vittorio Emanuele Teghille