Primavera, Torino-Milan: le formazioni ufficiali della sfida
Oggi il Milan Primvera di mister Giovanni Renna chiude il suo girone di andata con la diciannovesima giornata di campionato che si gioca in casa del Torino. Prima partita del 2026 per i giovani rossoneri che cercheranno, nel girone di ritorno, di rientrare nella zona playoff della classifica del campionato di Primavera 1. Di seguito si riportano le formazioni ufficiali della gara che si potrà seguire in diretta su Sportitalia.
TORINO: Siviero; Pellini, Moreno, Ferraris, Perciun, Zeppieri, Zaia, Kugyela, Sandrucci, Olinga, Bonacina. A disp.: Cereser, Gallo, Desole, Barranco, Spadoni, Conzato, Tonica, Gatto, Brzyski, Carvalho, Luongo. All. Francesco Baldini
MILAN (4-2-3-1): Longoni; Nolli, Vladimirov, Colombo, Perera; Pandolfi, Mancioppi; Lontani, Castiello, Tartaglia; Scotti. A disp.: Bianchi, Pagliei, Geroli, Dotta, Grilli, Zaramella, Petrone, Angelicchio, Cullotta, Cisse, Vechiiu. All. Giovanni Renna
Arbitro: Vittorio Emanuele Teghille
