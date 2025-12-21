Milan Femminile, Bakker prima della Coppa: "Vogliamo andare avanti e reagire"

Quest'oggi, alle ore 14.30, il Milan Femminile torna in campo e lo farà per l'ultima volta in questo 2025. Le rossonere saranno impegnate in casa del Genoa per gli ottavi di finale della Coppa Italia Femminile: gara secca e chi vince accede ai quarti di finale. Sul sito ufficiale del club milanista sojno state riportate le parole dell'allenatrice del Diavolo Suzanne Bakker.

Le parole della coach rossonera Suzanne Bakker alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Genoa: "La cosa più importante di questa ultima partita del 2025 è che vogliamo andare avanti in coppa. Ma vogliamo anche reagire dopo la scorsa settimana, come squadra, con carattere e senso di responsabilità: per il Club, per i tifosi e per noi stesse".