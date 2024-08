Bonera a Milan Tv: "Non sono sorpreso dal risultato. Diamo a questi ragazzi tutte le opportunità e la possibilità di sbagliare"

Ottima prova del Milan Futuro che alla sua prima partita ufficiale vince con il Lecco 3-0, avanzando al secondo turno di Coppa Italia Serie C: la squadra di Bonera giocherà contro il Novara sabato 17 alle ore 21. Gol, ieri sera, di Liberali e Jimenez (doppietta), ottima prova per Camarda e per Nava, decisivo sullo 0-1 con il rigore parato a Beghetto. Queste le parole di mister Daniele Bonera a Milan Tv.

Sulla partita: "Sorpreso? No, perchè le qualità che abbiamo anche nella costruzione della rosa, siamo consapevoli di averle. La curiosità era tanta ma i ragazzi hanno interpretato bene la partita nel primo tempo ma non mi è piaciuto troppo il secondo, soprattutto i primi 15 minuti in cui si sono visti tutte le nostre pecche di gioventù: inevitabile in questo periodo dell'anno e in questo progetto che è iniziato un mese fa"

Quali sono le pecche? "L'episodio del rigore viene da una rimessa laterale e non siamo stati attenti. Lapo è stato bravissimo, fortunati nel non prendere gol: poi dopo la partita l'abbiamo gestita meglio ma è sempre rimasta un po' in bilico fino al 2-0. Questo è un percorso che è iniziato un mese fa, oggi avevamo 19 anni di media età: penso sia normale avere questi blackout in certe situazioni"

Sul talento in rosa: "Il Milan come settore giovanile ha tanti talenti, dobbiamo soltanto aiutarli a esprimere questo talento anche attraverso partite complicate come quella di stasera. E' evidente che avevamo 8 o 9 anni di differenza rispetto al Lecco ma guardiamo in casa nostra e cerchiamo di lavorare con il prodotto che abbiamo in casa, cerchiamo di dare a questi ragazzi tutte le opportunità e il tempo di sbagliare: sappiamo che arriveranno anche momenti difficili"