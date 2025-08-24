Buona la prima per il Milan Futuro: 2-0 alla Trevigliese in Coppa Italia di Serie D

Buona la prima per il Milan Futuro che supera i preliminari di Coppa Italia di Serie D battendo per 2-0 la Trevigliese. Al "Felice Chinetti" i rossoneri si impongono grazie alle reti di Dutu e Quirini. Ora ad attendere la squadra di Massimo Oddo ci sarà il Gozzano, mentre per l'inizio del campionato bisognerà attendere il weekend del 6-7 settembre, quando il Diavolo affronterà il Leon.