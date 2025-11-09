Dove vedere Sondrio-Milan Futuro in diretta TV, streaming e su MilanNews.it

vedi letture

Oggi alle 14:30 il Milan Futuro sarà impegnato a Sondrio, contro la squadra allenata da Marco Amelia. La gara sarà visibile in diretta collegandosi al canale YouTube del Sondrio. Da non perdere la copertura su Instagram, AC Milan Official App - dove nei giorni successivi verranno pubblicati sia gli highlights che la differita integrale - e acmilan.com.

Come arbitro è stato designato il signor Stefano Selva, della sezione di Alghero. A completare l'organico gli assistenti-guardalinee Lo Giudice e Mariut.

L'11ª giornata del girone B si giocherà interamente nella giornata di domenica 9 novembre: alle 14.30, impegno rossonero a parte, spazio a Brusaporto-Virtus CiseranoBergamo, Castellanzese-Pavia, Folgore Caratese-Breno, Oltrepò-Scanzorosciate, Real Calepina-Caldiero Terme, Varesina-Casatese Merate, Villa Valle-ChievoVerona e Vogherese-Leon.

La classifica: ChievoVerona 23; Folgore Caratese e Brusaporto 20; Casatese Merate, Villa Valle e MILAN FUTURO 17; Castellanzese 15; Breno e Caldiero Terme 14; Real Calepina 12; Leon, Virtus CiseranoBergamo e Oltrepò (-1) 11; Vogherese e Scanzorosciate 10; Varesina e Pavia 8; Sondrio 1.