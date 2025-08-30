Gozzano-Milan Futuro 0-1: rossoneri ai trentaduesimi di Coppa Italia Serie D

Buona anche la seconda per Milan Futuro! Dopo aver vinto all'esordio stagionale una settimana fa in casa contro la Trevigliese nel Turno Preliminare della Coppa Italia Serie D, i rossoneri di mister Massimo Oddo hanno trovato il successo anche nel turno seguente. La partita è terminata da pochi minuti e il Milan Futuro ha vinto in trasferta per 1-0 sul campo del Gozzano, squadra tra l'altro da cui passò anche l'ex milanista Junior Messias. A decidere la sfida il gol di Emanuele Sala al 65°.

Una bella vittoria per i rossoneri che si qualificano così ai trentaduesimi di finale della competizione: il prossimo turno si giocherà nella settimana dell'8 ottobre e sarà deciso da gara secca. Il prossimo impegno del Milan Futuro, invece, sarà la prima di campionato in Serie D. I rossoneri giocheranno direttamente la seconda giornata di campionato nel weekend del 14 settembre in casa del Pavia: la prima giornata, in programma il prossimo weekend in casa contro l'AC Leon, è stata rimandata al 17 settembre a causa dei troppi giocatori convocati nella sosta nazionali per i rossoneri.