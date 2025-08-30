Gozzano-Milan Futuro, formazioni ufficiali: Balentien in campo dopo l'esordio in prima squadra

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:00MILAN FUTURO
di Gaetano Mocciaro

Di seguito le formazioni ufficiali di Gozzano-Milan Futuro, valido per il primo turno di Coppa Italia di Serie D. Calcio d'inizio alle ore 16

GOZZANO: Cuka, Di Giovanni, Masetti, Casani, Carollo, Monteleone, Bianchi, Pennati, Lettieri, Pavesi, Sangiorgio. A disp. Scodellaro, Ahayaoui, Gemelli, Areco, Sarpa, Hoxha, Bonanno, Pigato, Pallaro, Lunardon.
MILAN FUTURO: Pittarella, Minotti, Karaka, Eletu, Vladimirov, Dutu, Balentien, Hodzic, Asanji, Sia, Bonomi. A disp. Bouyer, Quirini, Tartaglia, Sala, Branca, Geroli, Magrassi, Perina, Domnitei. All. Oddo.
ARBITRO: Papi di Prato.
ASSISTENTI: Scorteccia e Barretta.