Il Milan Futuro esonera Bonera: oggi atteso l'annuncio per Oddo

Il Milan ha esonerato Daniele Bonera dal ruolo di allenatore del Milan Futuro. A dieci giornate dal termine e con la salvezza distante otto punti, i rossoneri affideranno la panchina a un altro ex calciatore come Massimo Oddo per il quale manca solamente l'ufficialità che dovrebbe arrivare nella giornata di oggi. L'under 23 giocherà la prossima gara, cruciale, domenica alle 15 in casa del Legnago, ultimo in classifica e distante solo tre punti.

Il comunicato ufficiale del Milan:

"AC Milan comunica di aver sollevato dall'incarico di allenatore di Milan Futuro Daniele Bonera.

A Daniele va il ringraziamento di tutta la Società per l'impegno, la professionalità e la passione con cui ha affrontato questa esperienza da allenatore responsabile.

Il Club augura a Daniele il meglio per il suo futuro come uomo e come professionista.

AC Milan comunica, inoltre, che Mauro Tassotti continuerà il suo percorso all'interno del Club e dello staff di Milan Futuro".