38' Chaka prova l'azione personale da solo contro tutti, il tiro al limite viene murato. Asanji va sulla ribattuta e prova la botta di sinistro: conclusione da dimenticare il prima possibile.

35' Palla interessante per Ibrahimovic che attacca bene la profondità e mette in mezzo dal fondo: Asanji non arriva sul cross e viene anticipato all'interno dell'area di porta.

31' Asanji vince un bel duello a centrocampo, un due contro uno in cui ha fatto valere il suo fisico statuario. Poi ha sbagliato il passaggio a campo aperto: ha cercato di servire Traore a destra quando c'era Ibrahimovic tutto libero a sinistra.

27' Palo del Milan Futuro! Bellissima punizione di Chaka Traore dalla trequarti, Asanji stacca più in alto di tutti e schiacciando di testa prende il palo!

21' Sugli sviluppi del corner ci prova Eletu da fuori: il sinistro del centrocampista è murato in modo decisivo da un difensore.

20' Contropiede interessante del Milan Futuro con Cappelletti che ara la fascia e mette in mezzo: la difesa avversaria chiude in angolo.

18' Altro intervento decisivo di Odogu, bravo a respingere un tiro del Real Calepina scoccato all'interno dell'area. Poi Torriani blocca in due tempi.

17' Bella imbucata di Ossola dalla trequarti per Ibrahimovic, lo svedese per poco non aggianca in area di rigore.

12' Cross di Cappelletti da destra, Branca arriva col tiro al volo ma non trova la porta. Bel tempo d'inserimento, male l'esecuzione.

10' Al Felice Chinetti presente anche Igli Tare, DS rossonero.

8' Lancio lungo per Scalmana in area, Dutu lo trattiene un po': grandi proteste degli ospiti, il direttore di gara dice chiaramente che non c'è nulla.

6' Pressione importante del Milan Futuro con Asanji, esce bene dal basso il Real Calepina.

4' Errore importante di Cappelletti che scivola da ultimo uomo e manda la Real Calepina in contropiede: Odogu interviene con un contrasto importante fermando l'azione pericolosa degli avversari.

2' Primo corner per il Milan Futuro. Spunto di Ibrahimovic a sinistra, cross deviato sul fondo dalla difesa. Sul corner Chaka porta a spasso un paio di calciatori avversari attirando l'attenzione e poi serve Cappelletti al limite: il destro del terzino è sbilenco.

1' Si comincia! Primo possesso per il Milan Futuro.

- Ingresso in campo delle due squadre. Maglia bianca per i rosoneri, divisa giallonera per il Real Calepina.

Oggi è giorno di partita per Milan Futuro che alle ore 14.30 scende in campo al "Felice Chinetti" di Solbiate Arno per recuperare la dodicesima giornata del campionato di Serie D, girone B. I rossoneri U23 di Massimo Oddo affronteranno il Real Calepina e lo faranno a margine di un momento complicato della stagione, reduci da due sconfitte consecutive.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN FUTURO (4-2-3-1): Torriani; Cappelletti, Odogu, Dutu, Karaca; Eletu, Branca; Ibrahimovic, Ossola, Traore; Asanji. A disp.: Bouyer, Borsani, Nolli, Minotti, Zukic, Geroli, Domnitei, Magrassi, Sia. All. Massimo Oddo.

REAL CALEPINA: Miracolo, Brero, Zappa, Grossi, Forlani, Scalmana, Ronzoni, Orlandi, Semprini, Nikolli, Paderno. A disp.: Moretta, Brogni, Freri, Bertoni, Duda, Cortesi, Ricchiuti, Vigani, Lugnan. All. Inacio Jose.

LA CLASSIFICA

ChievoVerona 29

Folgore Caratese 27

Brusaporto 26

Casatese Merate 24

Villa Valle 20

Caldiero Terme 19

Leon 18

Oltrepò (-1) 18

Castellanzese 17

Milan Futuro* 17

Virtus CiseranoBergamo 17

Breno 15

Real Calepina 13*

Scanzorosciate 12

Vogherese 11

Varesina 10

Pavia 10

Sondrio 5

*una partita da recuperare