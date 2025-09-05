Oddo: "Milan Futuro progetto totalmente diverso dalle dinamiche consuete, dove è tutto improntato sui risultati"

Massimo Oddo, allenatore del Milan Futuro, ha rilasciato una intervista esclusiva a La Gazzetta dello Sport.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Com'è questo progetto?

“Migliorare i giovani, migliorare la squadra attraverso la loro crescita. Farli diventare grandi, con l’obiettivo di dar loro la possibilità di approcciare il più possibile alla prima squadra. E’ un progetto totalmente diverso dalle dinamiche consuete, dove è tutto improntato sui risultati. I risultati sono importanti anche da noi, è ovvio, ma a contare di più per noi è il modo in cui ci si arriva. Per gli altri la priorità è mettere in campo la migliore formazione che puoi in quel dato momento, qui l’obiettivo non è vincere attraverso la scelta dei singoli migliori in quel momento, ma dei singoli che hanno più prospettive per arrivare a un certo tipo di calcio. In questa squadra, di base, quasi tutti i ragazzi possono arrivare almeno in Serie B, con tutte le variabili del caso”.

MILAN FUTURO IN SERIE D: QUANDO SI COMINCIA?

Il Milan Futuro ha cominciato bene la sua stagione. I rossoneri si sono resi protagonisti di due partite positive nel Turno Preliminare e nel Primo Turno di Coppa Italia Serie D. Nella prima gara i rossoneri hanno ospitato e sconfitto la Trevigliese con il passivo di 2-0, la settimana successiva (sabato scorso), la squadra di mister Massimo Oddo ha vinto di misura per 1-0 in casa del Gozzano staccando così il biglietto per i trentaduesimi di finale che si giocheranno a inizio ottobre in gara secca. Ora testa al campionato di Serie D per la squadra rossonera che, però, non lo inizierà insieme alle altre formazioni. La prima giornata è in programma per questo weekend e i giovani milanisti avrebbero dovuto giocare domenica 7 settembre contro l'AC Leon, compagine di Monza e Brianza. La gara è stata però rinviata perché l'under 23 del Milan ha perso troppi giocatori per questa sosta Nazionali e da regolamento ha potuto chiedere che la gara fosse posticipata. Si giocherà dunque mercoledì 17 settembre alle ore 15, al "Chinetti" di Solbiate Arno. La prima gara sarà dunque in realtà il secondo turno di campionato, la trasferta di Pavia nel weekend del 14 settembre.